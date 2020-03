Alerta Geral: segurado que quer aposentadoria maior deve ficar atento a cálculos no INSS

Milhares de homens e mulheres que querem conquistar uma aposentadoria maior recorrem a pagamentos de contribuições para garantir, no futuro, um benefício que os dê mais conforto quando a idade ficar avançada. É preciso entender, porém, que nem sempre duas contribuições vão ajudar a antecipação da aposentadoria. Esse é um dos temas do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, edição deste sábado, que começa às 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet.

A dúvida apresentada pela ouvinte/internauta Eliza, que mora no Interior do Ceará, retrata essa preocupação: ela é aposentada como professora e decidiu contribuir como microempreendora individual na expectativa de melhorar o benefício previdenciário. A resposta para a dona Eliza e, também, para outros e internautas que apresentam o mesmo questionamento, com riqueza de detalhes, será dada, neste sábado (7), a partir das 7 horas da manhã, pelo professor Rafael Castelo Branco.

O ouvinte/internauta Marcondes, da cidade de Forquilha, na Região Norte do Ceará, pede esclarecimentos sobre os benefícios da previdência social para quem contribui pelo Simples. A pergunta do Marcondes é curta (Quem paga o Simples tem direito a aposentadoria?), mas a resposta no Alerta Geral é detalhada e extremamente importante para os segurados que fazem esse tipo de recolhimento para o INSS.

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira, tem respostas, neste sábado, para o Cícero Gonçalves, de Juazeiro do Norte, que trabalha com agrotóxicos, para a dona Antonia Nunes (Tauá), que quer tirar dúvida sobre o benefício que foi cortado e para o Serginho (Russas), que questiona se as gratificações, ao longo dos anos, podem ser incorporadas para efeito de aposentadoria. Outras 70 perguntas de ouvintes e internautas de várias cidades brasileiras estão, também, no Jornal Alerta Geral.

Linha aberta

Para participar do Alerta Geral, basta enviar sua mensagem para o nosso whatssapp (85) 98940.2385.

Rádio e Internet

Você também pode acompanhar o Alerta Geral pelo rádio –F M 104.3 e FM 107.5, na Grande Fortaleza, e em mais 33 emissoras no Interior do Estado, e, ainda, pela internet e pelas redes sociais do cearaagora.

Confiras os canais de comunicação:

Instagram: Ceará Agora

Facebook: Ceará Agora

Youtube: Ceará Agora

Twitter: Ceará Agora