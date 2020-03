‘Alerta Geral’ solidário a quem precisa de informação sobre os benefícios do INSS

O noticiário está voltado à epidemia de coronavírus, mas nesse ambiente de preocupação com a pandemia do Covid-19, o Jornal Alerta Geral entra no ar, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet, com informações, esclarecimentos e ajuda a quem quer ter segurança para encaminhar pedidos de aposentadorias e de benefícios pagos pelo INSS.

A solidariedade do Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentaria é exposta com a mobilização da equipe do Sistema Cearáagora de Comunicação para coletar as mensagens que chegam pelo whatSap (085.9.8940.2385) e responder aos ouvintes e internautas de todo o Brasil que nos encaminharam as perguntas.

São, pelo menos, 75 mensagens que, neste sábado, tem respostas dadas pelo professor Tiago Albuquerque. O ‘Alerta Geral’, sob o comando do jornalista Luzenor de Oliveira, chega a todo o Brasil pelas redes sociais e pelo rádio – a partir das FM 104.3. na Grande Fortaleza, e retransmissão por outras 32 emissoras no Interior do Estado.

Muitas perguntas chegaram ao longo da semana e todas as dúvidas sobre o tempo de contribuição, os critérios para o INSS liberar benefícios, assim como a idade que servidores públicos, trabalhadores rurais, homens e mulheres precisam ter para o pedido de aposentadoria terão resposta neste sábado, destaca o jornalista Luzenor de Oliveira, ao dizer que, a edição que começa às 7 horas da manhã aborda, exclusivamente, informações sobre as regras para a concessão de benefícios do INSS. Vale à pena conferir.