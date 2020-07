‘Alerta Geral’ tem resposta sobre salário maternidade e orientação para quem tem benefício negado no INSS

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, responde a mais de 80 mensagens dos ouvintes e internautas que pedem esclarecimentos para dar entrada com o pedido do salário maternidade, do BPC, de auxílios e aposentadorias.

O café da manhã neste sábado, para quem deseja receber informações da previdência social, tem o jornalista Luzenor de Oliveira e o professor Tiago Albuquerque, especialista do direito previdenciário, na maior rede de comunicação sobre os benefícios pagos pelo INSS.

‘’Você pode até não gostar, mas o nosso compromisso é falar a verdade para quem mais precisa da informação na área previdenciária’’, costuma dizer o jornalista Luzenor de Oliveira que, ao lado do professor Tiago, atende, a cada mês, mais de 500 pedidos de informações e orientações.

As perguntas e mensagens chegam pelo WhatsApp (085.9.9263.4353) de qualquer parte do Brasil e as respostas são veiculadas, aos sábados, a partir da Rádio FM 104.3 – Expresso e FM 107.5 – ambas na Grande Fortaleza, e transmitidas por outras 35 emissoras no Interior e pelas redes sociais do cearaagora.

Retomada de contribuição

A lista de mensagens, com respostas neste sábado, tem o Neurivan, de Viçosa do Ceará, que deixou o seguinte relato: “trabalhei por 15 anos como gari, porém deixei de pagar a minha contribuição por 4 anos. Como faço para retomar o pagamento para que eu possa me aposentar?”. A dúvida do ouvinte recebe uma respostar precisa neste sábado, quando professor Thiago Albuquerque falará sobre tempo de contribuição, idade necessária para a aposentadoria e retomada de pagamento.

FGTS e Auxílio Emergencial

Diretamente do município do Crato, a ouvinte Vanda, que está fazendo um tratamento químico e por isso se encontra afastada do trabalho, pergunta sobre o porque seu patrão não está depositando o FGTS. As possibilidades para solucionar a questão da ouvinte são apresentadas no programa deste sábado, onde ela poderá ter mais informações sobre como garantir seus direitos.

De General Sampaio chega a pergunta da ouvinte Graça, que tem dúvidas sobre o recebimento do Auxílio Emergencial. Ela recebe as parcelas do Bolsa Família e é casada com um pescador já aposentado. A ouvinte também foi contemplada com o benefício pago pelo Governo Federal em decorrência da pandemia do novo coronavírus, mas tem dúvidas sobre seu direito ao auxílio e questiona se deve ou não devolve-lo. O esclarecimento para essa dúvida que atinge milhares de cearenses será dado também no programa de amanhã.

Salário maternidade

Uma ouvinte do município de Piquet Carneiro pergunta quais tipos de provas de que exercia uma atividade 10 meses antes de ter o bebê para levar ao INSS. O professor Thiago Albuquerque explica, neste sábado, de maneira objetiva, as possíveis formas de realizar a comprovação junto ao instituto.

Auxílio doença

Leda, do município de Acopiara relatou que seu marido recebe um auxílio doença desde o ano de 2014 e que sempre passou em todas as perícias, mas ele não está conseguindo realizar o saque do benefício. A resposta para pergunta da ouvinte será dada no programa de amanhã a partir das 7 horas.