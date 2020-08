Alianças do MDB nos 10 maiores Municípios do CE só serão fechadas após avaliação da Executiva Estadual

As lideranças municipais do MDB se mobilizam para lançar candidato próprio ou fechar coligações na corrida pelas Prefeituras no pleito de 2020, mas acabam de receber a informação de que, nos 10 maiores colégios eleitorais do Ceará, as alianças só serão fechadas após avalizadas pela Executiva Regional que é comandada pelo ex-senador Eunício Oliveira. A desobediência dessa regra pode gerar intervenção no Diretório ou na Comissão Provisória Municipal.



O recado é direto para os dirigentes municipais que namoram acordos com grupos liderados por desafetos do ex-senador Eunício Oliveira, como, por exemplo, o presidente da Executiva Regional do PSD, Domingos Filho. A orientação do comando do MDB, aprovada em reunião da Executiva Estadual, no último dia 22, vale para as cidades de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Itapipoca, Crato, Maranguape, Iguatu e Quixeramobim.



A recomendação, de acordo com o ex-senador Eunício Oliveira, ‘’é relevante para alinhamento político-partidário, que visa, sobretudo, a garantia do desempenho, avanço e do fortalecimento do partido no âmbito estadual’’. Quanto aos demais municípios, onde o MDB construirá alianças com outras siglas na corrida pelas Prefeituras, cada caso será, também, avaliado pelo comando regional.



CAPITAL



O ex-senador Eunício Oliveira mantém conversas diárias com deputados estaduais, prefeitos, ex-prefeitos e lideranças do MDB nos Municípios sobre as eleições de 15 de novembro. Ele tem sido, também, procurado por dirigentes de partidos de situação e de oposição na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Eunício já teve conversas com o pré-candidato do PROS, Capitão Wagner, com a pré-candidata do PT, Luizianne Lins, e tem conversado muito com o governador Camilo Santana (PT) a quem guarda gratidão pelo empenho e apoio à sua candidatura à reeleição ao Senado em 2018.



A poucos dias para o início do período de convenções (31 de agosto a 16 de setembro) para escolha dos candidatos a prefeito e à Câmara de Vereadores da Capital, o MDB ainda não definiu se irá lançar um nome dos quadros do partido à sucessão municipal ou fechará uma aliança com outra agremiação logo no primeiro das eleições em Fortaleza. A decisão sairá na primeira semana de setembro.



MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS