Alimentação e bebidas aumentam 2,46% em abril, na maior pressão no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Em meio à pandemia do novo coronavírus, as famílias voltaram a gastar mais com alimentação e bebidas, segundo a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O grupo Alimentação e bebidas passou de um avanço de 0,35% em março para um salto de 2,46% em abril, uma contribuição de 0,48 ponto porcentual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deste mês.

O custo da alimentação no domicílio saiu de queda de avanço de 0 49% em março para aumento de 3,14%. As famílias pagaram mais este mês pela cebola, tomate , batata-inglesa, cenoura e frutas. Por outro lado, os preços das carnes recuaram 0,27%, o terceiro mês consecutivo de quedas, embora menos intensas que as de fevereiro e março. A alimentação fora do domicílio saiu de uma alta de 0,03% em março para elevação de 0,94% em abril, influenciada pelo encarecimento do lanche. O item refeição subiu 0,05%.