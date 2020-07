Alta vegetação nas CEs que cortam a região dos Inhamuns deixam motoristas em alerta

Em sua participação no Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), nesta quarta-feira (01), o correspondente Alverne Lacerda relatou a preocupação da alta vegetação que estão tomando conta da visibilidade dos motoristas que trafegam nas CEs da Região do Sertão dos Inhamuns, por exemplo, Tauá, Mombaça, Tauá Aiuaba e Tauá Novo Oriente estão com a vegetação muito alta, por conta do rigoroso inverno nos últimos 4 meses.

