Alunos da rede municipal recebem segunda etapa dos kits de alimentação nesta segunda-feira

A entrega da segunda etapa dos kits de alimentação aos 231 mil alunos da Rede Municipal de Ensino acontece nesta segunda-feira. A ação realizada pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem o objetivo de auxiliar a alimentação dos estudantes durante o período de suspensão das aulas, em decorrência do enfrentamento ao coronavírus.

Nesta etapa, além dos alimentos não perecíveis, o kit de alimentação será composto também de proteína, onde cada aluno receberá uma caixa com 12 ovos. Cada kit contém, além da proteína, 1kg de açúcar, 2 kg de arroz branco, 1 pacote de macarrão espaguete, 1 pacote de biscoito, 1kg de feijão, 1 garrafa de óleo de soja, 1 kg de sal, 1 kg de farinha de mandioca e 1 pacote de farinha de milho.

Assim como ocorreu na primeira etapa, realizada no último mês de março, a distribuição dos kits acontecerá nas unidades escolares, obedecendo um cronograma, onde a direção da escola entra em contato com as famílias para informar quando os alimentos estarão disponíveis para retirada.

Para que o processo de entrega aconteça de forma organizada, sem aglomerações, a SME orienta que apenas o responsável pelo aluno compareça à escola no dia e horário marcados pela direção para retirar o kit.

O benefício é individual e é assegurado para todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), contemplando creches conveniadas, Centros de Educação Infantil e escolas.

A ação de distribuição de kits alimentícios faz parte da campanha “Educação pela vida: coronavírus não”, que tem o objetivo de contribuir com a disseminação de informações e orientações para os alunos da Rede Municipal Ensino e seus familiares, envolvendo a comunidade escolar de uma forma geral.