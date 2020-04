AMC intensifica trabalho de orientação sobre prevenção ao coronavírus

Em tempos de pandemia, uma força-tarefa envolvendo agentes e orientadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vem sendo desenvolvida para orientar a população sobre as formas de prevenção da Covid-19. As ações, que têm caráter exclusivamente educativo, serão intensificadas a partir desta terça-feira (21/04) na cidade.

Um efetivo composto por 80 agentes e 120 operadores de tráfego estará concentrado nas ações de enfrentamento ao vírus atuando, principalmente, em pontos de aglomerações e em filas de agências bancárias.

O trabalho consiste em conscientizar as pessoas acerca do cumprimento das medidas necessárias para evitar a contaminação do novo coronavírus como manter o distanciamento de um metro e meio nas filas, utilizar máscaras de proteção e lavar adequadamente as mãos com água e sabão.

As Regionais I e V receberão uma atenção especial durante essa semana por serem as que ainda apresentam o menor percentual de redução de fluxo veicular. Conforme levantamento realizado pelo órgão com base nos registros dos equipamentos de fiscalização eletrônica, houve uma diminuição de apenas 37,4% no número de veículos em circulação na Regional V. Na Regional I esse percentual foi um pouco maior totalizando 42,4%, mas ainda preocupa.

Vias como Dr. Therberge, Francisco Sá, Leste-Oeste, Sargento Hermínio, Mozart Lucena, Oscar Araripe, Oscar França, Fernandes Távora, dentre outras da região, serão contempladas com a mobilização.

Rotas volantes também vão percorrer os principais bairros repassando a importância do isolamento social como mecanismo de prevenção da Covid-19.

Como parte das medidas de enfrentamento, 29 bancos situados na Aldeota, Bezerra de Menezes, Montese, Centro, Parangaba, Messejana, Conjunto Ceará, Leste-Oeste e Cidade dos Funcionários poderão contar com o auxílio da AMC em seus entornos.

Paralelo a esse tipo de serviço, as câmeras de monitoramento vão identificar aglomerações e repassar à Central de Atendimento para providências emergenciais.

Além da atuação dos agentes, a aplicação de sinalização especial de demarcação para distanciamento nas filas das calçadas de bancos e casas lotéricas na cidade continua em expansão pela Capital para reorganizar o fluxo no entorno desses locais e assim garantir que as pessoas permaneçam afastadas umas das outras para a segurança de todos.