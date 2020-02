AMC realiza ação educativa para prevenir acidentes no Carnaval

Na semana que antecede o Carnaval, período em que os acidentes nas estradas costumam crescer, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza ação educativa em cruzamentos movimentados da cidade para estimular a adoção de comportamentos seguros no trânsito. O combate à mistura do álcool e direção é o principal foco desta mobilização, que acontece de segunda a sexta-feira (17 a 21).

O álcool é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidentes de trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada cinco vítimas de trânsito atendidas nos prontos-socorros brasileiros ingeriram bebida alcoólica. Em Fortaleza a situação não é diferente. Cerca de 20% dos pacientes internados no Instituto Dr. José Frota (IJF) que sofreram acidentes declararam ter ingerido a substância antes da ocorrência.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), um condutor que desrespeita a lei com um copo de cerveja, por exemplo, tem três vezes mais chance de morrer em um acidente do que um condutor sóbrio. Portanto, ao aplicar as leis de trânsito, espera-se promover uma mudança de cultura da população e o mais importante: preservar vidas.

Balanço da Operação Lei Seca

Além do trabalho realizado pela Gerência de Educação para o Trânsito (Geduc) do órgão, há uma força-tarefa das equipes de fiscalização. Comparando os dois últimos anos, o quantitativo de testes aumentou em 42% nos comandos de Lei Seca desenvolvidos na Capital.

De janeiro a dezembro de 2019, 106.366 condutores foram submetidos ao teste da alcoolemia em operação coordenada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Guarda Municipal. 1.388 motoristas recusaram se submeter ao etilômetro e 28 deram positivo.

No mesmo período de 2018, o órgão realizou 72.758 testes. 946 motoristas recusaram se submeter ao etilômetro e 20 deram positivo.

Penalidade

No Brasil a tolerância de álcool é zero. Conduzir veículo automotor sob influência dessa substância é uma infração de natureza gravíssima x10, multa no valor de R$ 2.934,70 e se a concentração for igual ou superior a 0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou o motorista tenha sinais que indiquem alteração de capacidade psicomotora, o mesmo ainda será detido.

Programação:

Segunda-feira (17/02)

14h – Av. Rogaciano Leite, 200

Terça-feira (18/02)

9h – Av. Washington Soares x Av. Oliveira Paiva

14h – Av. Visconde do Rio Branco (lateral do Parque da Criança)

Quarta-feira (19/02)

9h30 – Av. Monsenhor Tabosa, 1165

14h30 – Av. Gov. Parsifal Barroso (próximo ao Colégio Santa Isabel)

Quinta-feira (20/02)

9h – BR-116

19h30 – Serpentina Bar (Av. Heráclito Graça, 760)

Sexta-feira (21/02)

9h30 – Av. Godofredo Maciel (Recuo da Lagoa)

14h30 – Av. Bezerra de Menezes (North Shopping)

