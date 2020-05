Anatel divulga panorama dos números das telecomunicações no primeiro trimestre de 2020

A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou o Panorama Setorial de Telecomunicações (março/2020), relatório que apresenta os principais números do setor no Brasil, com base no primeiro trimestre de 2020. Nessa área do portal é possível acessar, também, o infográfico do Panorama.

Ao final de março deste ano, o país somava com 307,3 milhões de acessos, contabilizando-se os serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura. Esse número apresenta uma redução de 2,1% nos últimos 12 meses: em março de 2019, o setor tinha 313,8 milhões de acessos.

O serviço de banda larga fixa, que teve resultado positivo, cresceu 3,7% no número de acessos em relação ao mesmo período de 2019. Três serviços perderam acessos em relação ao mesmo período do ano passado: a telefonia móvel registrou menos 0,8%; a telefonia fixa, reduziu 10,8%; e, a TV por assinatura, menos 10,9%.