O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o presidente da Executiva Regional do PDT, deputado federal André Figueiredo, apresentam, dentro de alguns minutos, pelas redes sociais, os nomes dos pré-candidatos do partido ao Paço Municipal. O PDT não decidiu por prévia para escolha do candidato a prefeito, mas a cúpula estadual definiu critérios para apontar o nome que mais agregue alianças partidárias e políticas e tenha empatia com o eleitorado da Capital.