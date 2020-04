Antifake: Governo do Ceará lança agência de checagem de dados e notícias

O Governo do Ceará lança nesta quarta-feira (29) a Antifake CE, uma agência oficial para checagem de dados e estabelecimento da verdade em temas ligados à administração pública estadual. O objetivo da plataforma online é combater de forma rápida e objetiva a propagação de notícias imprecisas, exageradas ou mentirosas – as chamadas fake news – que possam levar desinformação aos cearenses.

A agência é formada pelas equipes técnicas e de comunicação das secretarias e órgãos vinculados. O grupo esclarece dúvidas, recebe denúncias e combate os efeitos das informações falsas com conteúdo de qualidade e embasamento técnico.

A Antifake CE surge em meio ao cenário da pandemia do novo coronavírus, em que, se aproveitando do contexto mundial de incertezas, informações falsas se propagam, provocando medo na população.

Em suas redes sociais, o governador Camilo Santana tem criticado de forma recorrente quem se aproveita do momento para desinformar. “Fico impressionado com a quantidade de fake news que estão criando nesse momento de forma maldosa. É um oportunismo muito grande de algumas pessoas que procuram se aproveitar da boa vontade das outras. Quero pedir a vocês que não compartilhem. Esse é um momento que precisamos estar acima de qualquer questão política, partidária, ideológica”, disse em conversa recente com a população.

Antifake CE

Para acionar a agência, o contato pode ser realizado pelo WhatsApp, Telegram, e-mail ou redes socias, que incluem Instagram, Facebook e Twitter. No site, o cidadão também terá acesso a dicas sobre como identificar informações falsas. Entre os procedimentos, é importante sempre verificar a fonte da notícia, observar a data de publicação, ler o texto completo e desconfiar de áudios, imagens e vídeos encaminhados em aplicativos de trocas de mensagens.

Serviços

Como denunciar fake news?

Pelo WhatsApp: +55 85 98439-0655

Pelo Telegram: +55 85 98956-1392

Pelo e-mail: web@imprensa.ce.gov.br

Pelas redes sociais: via direct/inbox nas contas oficiais do Governo (Instagram, Facebook Imprensa, Facebook e Twitter)

Como checar a veracidade de informações?

Antifake CE: https://www.ceara.gov.br/antifake