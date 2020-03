Antigo presídio IPPOO será transformado em um espaço de lazer pelo Governo Estadual

Com uma área de 26 mil metros quadrados, o local do antigo Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira I (IPPOO I) agora será totalmente renovado e entregue à população do Ceará em forma de um espaço de lazer e esportivo. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana nessa terça-feira (10).

O que era um dos maiores presídios do Brasil, em uma área equivalente a três quarteirões, vai se transformar em um dos melhores espaços de lazer da Capital.

De acordo com Camilo, toda a área será transformada em um espaço de lazer para a população de Fortaleza. O projeto vai contar com areninha, praças, academia ao ar livre, brinquedopraça, pista de skate e pista de cooper.