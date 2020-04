Anvisa autoriza importação de equipamentos usados em UTI

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação e a doação de equipamentos usados indispensáveis em unidades de terapia intensiva. A medida foi tomada em função da emergência de saúde pública relacionada à covid-19. Até então, a importação desses equipamentos não era permitida.

A medida também visa aumentar a oferta de equipamentos usados no tratamento de pacientes graves com o novo coronavírus. A autorização libera a importação, comercialização e doação de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, equipamentos de oximetria (que medem o nível de oxigênio no sangue) e capnógrafos (registram a pressão parcial de CO2 – dióxido de carbono – durante o ciclo respiratório).

De acordo com a Anvisa, a autorização é extraordinária e temporária, e vai permanecer em vigor até que seja encerrada a situação de emergência em saúde pública de importância nacional declarada pelo Ministério da Saúde.