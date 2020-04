Anvisa disponibiliza guia para produção de ventilador pulmonar

Para auxiliar no combate a pandemia do novo coronavírus, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibilizou para consultas um guia com orientações para o desenvolvimento e a regularização de ventiladores pulmonares.

O documento apresenta um passo a passo básico e simplificado com as etapas de produção do equipamento hospitalar, juntamente com as referências técnicas aplicáveis.

O guia é mais uma medida de uma série de ações extraordinárias e excepcionais, que a Anvisa vem adotando para ampliar a capacidade produtiva de equipamentos essenciais ao enfrentamento da covid-19.

De acordo com a Agência, a publicação desse documento é mais uma medida, que se soma, por exemplo, à Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 356/2020, que tornou mais ágeis os processos de regularização sanitária de equipamentos médicos.

*Com informações da Agência Brasil