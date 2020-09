Apenas 41,1% dos domicílios no Ceará tinham banheiro e esgotamento sanitário em 2019

A Pesquisa Nacional de Saúde 2019, revela que no Estado do Ceará, em 92,4% dos domicílios cearenses havia água canalizada em, pelo menos, um cômodo. As Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul apresentaram resultados superiores à média nacional, de 99% ou mais, entretanto, nas Regiões Norte e Nordeste, os percentuais foram menores.

Os são dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, divulgada na última sexta-feira pelo IBGE. Sobre a existência de banheiro de uso exclusivo e esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou fossa séptica ligada à rede geral, se observou que 41,1% dos domicílios no Ceará possuíam essa característica.

As diferenças regionais foram consideráveis: enquanto na Região Sudeste essa proporção foi 88,7%, na Região Norte situou-se em quase 21%, sendo esses os percentuais maior e menor, respectivamente. A Região Sul registrou 68% dos domicílios nessa condição, seguida das Regiões Centro-Oeste e Nordeste.

*Com informações do IBGE