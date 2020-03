Apoiadores de Bolsonaro ocupam Praça da Imprensa em protesto contra STF e Congresso Nacional

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e as recomendações dos órgãos da saúde para se evitar eventos com aglomerações de pessoas, apoiadores do presidente de Jair Bolsonaro foram ás ruas neste domingo em Fortaleza para protestar contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. Na Praça da Imprensa, na Dionísio Torres, pessoas vestindo verde e amarelo, portando bandeiras e usando máscaras entoam palavras de apoio ao chefe do Executivo nacional na tarde deste domingo, 15.

Em determinado momento do ato, apoiadores cantaram o hino nacional e logo após passaram a fazer orações pelo presidente da República. Na oração, pedem força para Bolsonaro conseguir governar e que acabe com aborto, ideologia de gênero, corrupção.