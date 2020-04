Após ação judicial, morador de Uruoca que teve energia cortada espera serviço ser restabelecido

Brasília – O consumo de energia elétrica no país fechou os primeiros três meses do ano com queda acumulada de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um morador de Uruoca, distante cerca de 300 quilômetros da capital, teve o serviço de energia cortado mesmo durante o estado de calamidade devido a pandemia do coronavírus. Após uma ação judicial, foi determinado que a energia fosse restabelecida, mas a Enel Distribuição ainda não religou o serviço de energia elétrica. Veja o processo: Processo JudiciárioBaixar