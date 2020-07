Após adiamento, MEC inicia inscrições do segundo semestre do FIES a partir da próxima terça-feira

Os estudantes cearenses que aguardavam com expectativa a definição da data de início das inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil após adiamentos feitos pelo Ministério da Educação, agora tem uma nova data. De acordo com o MEC, as inscrições, inicialmente previstas para começarem nessa terça-feira, ocorrerão no período de 28 a 31 de julho.

Segundo a pasta, o adiamento ocorreu por causa de inconsistências identificadas no processamento da distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Assim, os estudantes poderão escolher entre as vagas ofertadas por todas as instituições de ensino superior que aderiram ao processo seletivo do 2º semestre do Fies, conforme anunciou o MEC.

Ainda conforme comunicado emitido pelo Ministério da Educação, a alteração no calendário de inscrições “assegurará a participação de todas as instituições que aderiram ao Fies, garantindo a lisura e a transparência do processo seletivo”.