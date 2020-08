Após adiamento, Movimento Eleições Limpas será lançado, nesta segunda, na Assembleia Legislativa

Lideranças partidárias lançam, nesta segunda-feira (3), às 10 horas, no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa, o Movimento Eleições Limpas. O movimento tem o apoio de setores do PSDB, PROS, MDB e PSL surge após o vazamento do áudio de uma conversa entre o deputado estadual Bruno Gonçalves (PL) e o suplente de vereador Maninho Palhano. Na conversa, Bruno revelou detalhes e o esquema financeiro para permitir à reeleição da mãe, Marta, à Câmara Municipal de Fortaleza.



O Movimento Eleições Limpas terá a coordenação do advogado Djalma Pinto e, entre os seus articuladores, estão os deputados federais Roberto Pessoa e Danilo Forte – ambos do PSDB, e o deputado federal Capitão Wagner, do PROS. Segundo Roberto Pessoa, o movimento exige compromisso dos integrantes da comunidade política, com o respeito às normas que regulam as disputas eleitorais. menos desigual, mais solidária e próspera.