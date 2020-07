Após adiamento, Sarto anuncia que concurso público da Assembleia deve acontecer em outubro

A Assembleia Legislativa do Ceará se prepara para o retorno gradual das atividades após o período de isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (23), o presidente da Casa, deputado José Sarto (PDT), pronunciou-se sobre a retomada de projetos da Assembleia. Além do 2° Festival de Música, que ocorrerá virtualmente nos dias 30 e 31 de julho e 1° de agosto, ele afirmou que o concurso público da Casa deve acontecer até o próximo mês de outubro.

“Minha realização pessoal é fazer o concurso público. Nós tivemos que adiar a data do concurso, em virtude da pandemia. Seria realizado agora em julho”, lembrou o deputado, acrescentando que a instituição responsável pela realização do certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), está trabalhando para definição de um novo calendário, a ser divulgado em breve.

De acordo com Sarto, a prioridade é realizar as provas com a garantia de segurança para todos os candidatos e trabalhadores envolvidos e também a lisura do certame. Ele afirmou que a Assembleia já se disponibilizou a fazer interlocução para pedir disponibilidade de locais amplos para a aplicação das provas. Sarto citou como exemplo, o Centro de Eventos, o Ginásio Paulo Sarasate, o Centro de Formação Olímpica.

2º Festival de Música

Sobre o 2º Festival de Música, ele destacou que será retomado em novo formato, de forma virtual e sem público, cumprindo recomendações de segurança e levando mais uma opção de cultura às casas dos cearenses. Para ele, esta será uma grande oportunidade de garimpar talentos da nossa terra.

O evento concederá prêmios de R$ 25 mil para a canção vencedora, R$ 15 mil para a segunda colocada e R$ 7 mil para a terceira. O melhor intérprete ganhará prêmio de R$ 5 mil. “Será gravado um CD, mas acho que a melhor premiação é colocar a cultura em evidência”, afirmou. Nos dias 30 e 31 de julho, ocorrerão as eliminatórias e, em 1° de agosto, a população cearense assistirá à grande final.

Retorno às atividades

Para o retorno das atividades presenciais, todos os deputados e deputadas, servidores, assessores e equipes de imprensas foram submetidos a exames para detecção de Covid-19. A Casa passou por sanitização e está sinalizada sobre distanciamento social, higiene e utilização dos espaços. Além disso, foram adquiridos equipamentos de medição de temperatura que ajudarão no controle de acesso às dependências da Casa. Por enquanto, estão suspensos eventos e atendimento ao público.