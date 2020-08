Após escândalo de acordão político para reeleger a mãe, Bruno Gonçalves enfrenta embate no PL

O deputado estadual Bruno Gonçalves, ao reaparecer na Assembleia Legislativa após o vazamento do áudio de uma conversa com o suplente de vereador Maninho sobre a reeleição da mãe, Marta, à Câmara Municipal de Fortaleza, se deparou, nessa quinta-feira, com o primeiro embate dentro do Partido Liberal: a deputada estadual Dra. Silvana deixou gravado que a impetuosidade de quem se envolve em escândalos e desvio de conduta não terá guarida no PL.



Silvana citou, ao justificar o voto contrário à suspensão do mandato do colega André Fernandes que o deputado Bruno Gonçalves a procurou para pedir a liberação da bancada na votação do projeto de resolução que instituía a suspensão, por 30 dias, do mandato do representante do Republicanos por quebra do decoro parlamentar. André acusou o colega Nezinho Farias (PDT) de suposto envolvimento com facções criminosas.