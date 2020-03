Após fim da greve dos policiais, Bolsonaro antecipa saída das Forças Armadas do Ceará

Bolsonaro autorizou a GLO no dia 20 de fevereiro, após pedido do governador do Ceará, Camilo Santana (PT). Na semana passada, também a pedido do governador, o presidente decidiu prorrogar por mais uma semana a GLO. Mas com a volta dos policiais militares ao trabalho, Bolsonaro decidiu antecipar a saída das Forças Armadas.