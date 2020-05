Após recomendação do MP, Caixa autoriza reabertura da lotérica de Aurora

Após uma recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará e do Ministério Público Federal, a única lotérica do município de Aurora está autorizada a retomar as atividades. A decisão foi tomada depois dos dois órgãos recomendarem à direção da Caixa a manutenção dos serviços bancários na cidade afim de garantir, em especial, o pagamento do auxílio emergencial.

O serviço da casa lotérica foi suspenso, por determinação da superintendência da Caixa Econômica Federal, durante investigação do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal para apurar suposto crime eleitoral envolvendo o pagamento do auxílio emergencial naquele município.

O Ministério Público lembra que o serviço realizado pela Caixa Econômica Federal é considerado como essencial. Com a instalação de barreiras sanitárias e de isolamento social rígido, o deslocamento de pessoas residentes em Aurora para outras cidades para a utilização de serviços bancários ou correspondente, torna-se inviável, além de que, o deslocamento até outros Municípios poderá agravar ainda a aglomeração em agências bancárias e a propagação da Covid-19.