Após retomada da economia, preços de combustíveis devem voltar ao patamar de antes da pandemia

Os preços dos combustíveis no Ceará devem voltar aos patamares do período anterior à pandemia causada pelo novo coronavírus. É o que aponta a previsão do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará diante da reabertura das atividades do comércio no estado.

Durante o período de isolamento social, decretado pelo Governo do Estado em 19 de março, houve uma queda entre 50% e 80% no consumo de combustíveis. Mas agora, com a retomada das atividades econômicas, o setor espera reverter as perdas, segundo avalia Antônio José Costa, assessor de economia do Sindipostos.

A queda no consumo, principalmente de gasolina, refletiu ainda sobre a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Os postos de gasolina de todo o Estado, continuam operando conforme o decreto do Governo do Estado, com horário de operação de 7h às 19h e, os postos que estão localizados nas estradas, seguem funcionando 24hrs por dia.