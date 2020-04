Após troca de ministro, Sarto espera equilíbrio do Governo Federal no combate ao coronavírus

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto (PDT), ao se pronunciar, nesta sexta-feira (17), durante sessão deliberativa remota da Casa, disse esperar que a mudança no Ministério da Saúde não afete combate ao coronavírus. Como médico e líder político, Sarto espera equilíbrio nas ações de enfrentamento à pandemia.

“Nesse momento em que os técnicos estão apontando para um crescimento da curva de circulação viral, a troca do ministro da Saúde, independentemente de partidarização, não me parece ser uma medida prudente”, observou José Sarto, ao ressaltar que essa é uma preocupação enquanto ser humano, enquanto médico.

Sobre a atuação do novo ministro da Saúde, Nelson Teich, que assume a pasta após demissão de Henrique Mandetta, Sarto reforça a necessidade de uma gestão que priorize a vida dos brasileiros, por meio da defesa intransigente das medidas de isolamento social.

“Agora estamos trocando o pneu do carro e o motorista ao mesmo tempo, em movimento. Então, certamente, essa é uma inquietação que acomete a toda pessoa de bom senso. Mas (quero) desejar ao ministro da Saúde sucesso, que ele tenha aí a tranquilidade, a calma e, se Deus quiser, a orientação divina pra nos ajudar a atravessar esse momento muito difícil”, disse Sarto.

O parlamentar manifestou ainda o desejo de que Teich tenha tempo hábil para conhecer o processo.

“Haja vista sua fala ontem, que precisava diagnosticar (a situação do País). E é natural. Quem assume uma missão dessa importância tem aí uma responsabilidade muito grande primeiramente com a saúde do povo brasileiro”, acrescentou.