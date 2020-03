Aprece convoca prefeitos e secretários municipais de saúde para reunião estratégica sobre o Coronavírus

A Aprece realiza nesta terça-feira (17), uma reunião com prefeitos e secretários municipais de saúde do estado para discutir ações estratégicas diante da pandemia de Coronavírus (COVID-19) e formas de prevenir sua disseminação no Ceará.

Na oportunidade, haverá palestra sobre o tema ministrada pelo Professor Doutor Ivo Castelo Branco, e os participantes terão acesso a informações técnicas resumidas e bem direcionadas sobre o vírus, cuja rápida expansão tem preocupado o mundo todo.

A participação de representantes de todos os municípios cearenses é fundamental para o sucesso da iniciativa.

Confira o vídeo do presidente da Aprece, Nilson Diniz:

Reunião Estratégica sobre o Coronavírus

Data: 17/03/2020

Horário: 8h30

Local: Auditório da Aprece (Rua Maria Tomásia, 230, Aldeota, Fortaleza/CE)