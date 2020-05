Aprece mobiliza prefeitos para debate sobre “Impactos da Pandemia nas Finanças Municipais”

A Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece) mobiliza os gestores e secretários de finanças das 184 cidades cearenses para o mais amplo debate sobre a realidade tributária dos municípios brasileiros nesse cenário da pandemia do coronavírus.

O debate, puxado pela Aprece em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), será realizado, nesta sexta-feira (15), a partir das 17:30 horas, pelas redes sociais, e tem como tema “Impactos da Pandemia nas Finanças Municipais”. O canal do Youtube da Aprece transmitirá as palestres e discussões com participação do presidente da CNM, Glademir Aroldi, e do consultor econômico André Carvalho.

O presidente da Aprece, Nilson Diniz, considera importante os prefeitos e os secretários de finanças acompanharem todas as projeções sobre a receita tributária a médio e longo prazo. Diniz tem conversado, diariamente, com prefeitos do Ceará e relata dificuldades para a manutenção de muitas ações uma vez que as receitas já não chegam no mesmo volume do período que antecedeu à pandemia da Covid-19.

Segundo Nilson Diniz, durante o debate, serão apresentados dados e estatísticas sobre a situação financeira das gestões municipais, abaladas pela disseminação da Covid-19, a despeito dos auxílios federais que deverão ser repassados a estados e municípios.