Aprece promove live sobre a Plataforma Fique no Lar, segunda-feira (22)

Na próxima segunda-feira (22), às 10 horas, a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) promoverá, em seu canal no YouTube (Aprece Ceará), uma live sobre a Plataforma Fique no Lar. Foram convidados o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo da Sedet, Kennedy Montenegro, e a professora do IFCE e uma das criadoras da plataforma, Carina Oliveira.

A live será mediada pelo presidente da Aprece, Nilson Diniz. A ideia é divulgar a ferramenta que cadastra empreendedores em todo o Ceará para aproximá-los dos consumidores por meio digital. “O objetivo de fazer essa divulgação é apresentar mais um caminho para o impulsionamento dos pequenos negócios nos municípios cearenses, nesse momento de crise da Covid-19”, explica Nilson Diniz.

A Plataforma Fique no Lar foi criada pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) e conta com a parceria do Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). O objetivo é facilitar a venda de produtos e serviços com entregas em domicílio e assim ajudar principalmente os pequenos negócios. A plataforma é gratuita e está disponível para todo o Brasil na web e pelo aplicativo para celulares android. Em breve também estará disponível para sistema IOS.