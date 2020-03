Aprece realiza reunião com prefeitos para discutir ações preventivas nesta terça-feira

A Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (APRECE) realiza nesta terça-feira, dia 17 de março de 2020, uma importante reunião com Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde do Estado, onde serão discutidas ações estratégicas diante da pandemia de Coronavírus (COVID-19) e formas de prevenir sua disseminação no Ceará.

Na oportunidade, haverá palestra sobre o tema ministrada pelo Professor Doutor Ivo Castelo Branco, e os participantes terão acesso a informações técnicas resumidas e bem direcionadas sobre o vírus, cuja rápida expansão tem preocupado o mundo todo.

A participação de representantes de todos os municípios cearenses é fundamental para o sucesso da iniciativa. A Reunião ocorrerá as 08h horas e 30 minutos desta terça-feira no auditório da Aprece, localizado na Rua Maria Tomásia, número 230, no bairro Aldeota, em Fortaleza.