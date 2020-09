Aprovado Projeto de Lei que proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o Projeto de Lei que proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas em todo território do Estado. Com isso, fica permitido apenas o uso de sacolas biodegradáveis ou reutilizável.

A Lei ainda vai para sanção do governador Camilo Santana(PT). Senão for vetada, a Lei prevê prazo de dois anos para micro e pequenas empresas se adaptarem à medida. Já as de grande porte terão um ano e meio.

O Projeto de Lei, que é do deputado Evandro Leitão(PDT), ainda prevê multa de R$ 2 mil para as empresas de pequeno porte e R$ 5 mil para as maiores, além de outras penalizações previstas na Legislação Federal.