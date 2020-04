Aprovado projeto do Estado que garante 200 mil botijões de gás para famílias carentes

A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (8), em sessão remota realizada com a presença de 39 deputados estaduais, o projeto do Governo do Estado que prevê a compra de 200 mil botijões de gás para distribuir entre as famílias mais vulneráveis do Estado. A ação, que será realizada em parceria com a Nacional Gás Butano, foi anunciada ontem à tarde pelo governador Camilo Santana durante live nas redes sociais.

De acordo com Camilo, o Governo do Ceará vai comprar 200 mil botijões de gás, item que é fundamental para as famílias cearenses. As população vai receber um vale para que as famílias mais vulneráveis do estado retirem esse benefício.

Quero aqui fazer um agradecimento ao Abelardo Queiroz, presidente do conselho da Nacional Gás, que vai fornecer o produto a preço de custo ao Estado. Ou seja, sem nenhum lucro para a empresa. Esse é um momento de formarmos uma corrente de solidariedade, de todos darmos as mãos para ajudar aos que mais precisam no Ceará, afirmou. Nos próximos dias deverão ser estabelecidos os critérios para o recebimento do benefício, com prioridade para as famílias mais carentes do estado.

Área social

Recentemente, o governador Camilo Santana já havia lançado benefícios na conta de água e energia para os cearenses mais vulneráveis. O Estado isentará a conta de água de 338 mil consumidores de baixa renda (consumo de 10 metros cúbicos) pelos próximos três meses, assim como irá pagar a energia de cerca de 534 mil famílias que possuem a conta social – até 100 kw/h.