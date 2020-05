Aquiraz e Fortaleza registram suas maiores chuvas de maio

Os municípios localizados na macrorregião do Litoral de Fortaleza receberam as precipitações mais significativas das últimas 24 horas, de acordo com dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Em Aquiraz e Fortaleza, inclusive, foram registrados os maiores acumulados do mês de maio para ambos os municípios com 78 e 65,2 mm respectivamente. Os dados referem-se ao intervalo entre as 7h desta quarta (20) e as 7h desta quinta-feira (21).

No Ceará como um todo, a Funceme aponta registros em mais de 70 municípios. Veja o ranking parcial:

-Aquiraz (Posto Berra Bode): 78 mm

-Fortaleza (Posto Castelão): 65,2 mm

-Fortaleza (Posto Pici): 52,4 mm

-Fortaleza (Posto Messejana): 49 mm

-Caucaia (Posto: Caucaia): 46,6 mm

-Fortaleza (Posto Fundação Maria Nilva/Água Fria): 46 mm

-Ipu (Posto: Damião): 37 mm

-Amontada (Posto Icaraí de Amontada): 37 mm

-Aquiraz (Posto Sitio Sapucaia Fagundes): 34 mm

-São Gonçalo do Amarante (Posto Santo Amaro): 33 mm

Previsão do tempo

Conforme análises elaboradas por meteorologistas da Funceme, áreas de instabilidade devem seguir trazendo chuva para o Ceará, especialmente na faixa litorânea e algumas áreas do interior até o próximo sábado (23).

“Recentemente, a Funceme indicou que, em maio, as chuvas se concentrariam a partir da segunda quinzena. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue afastada e não têm influenciado nas condições de tempo do estado. As precipitações que têm sido observadas estão sendo ocasionadas por áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano e também a leste do Nordeste”, explica a gente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto.

Nesta quinta, a previsão aponta predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na faixa litorânea e na região Jaguaribana. Nas demais regiões há possibilidade de chuva.

Já para sexta, segue a tendência de céu com cobertura variada, mas com possibilidade de chuva no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais áreas, chuva isolada. Na Capital, as precipitações devem se concentrar na madrugada e manhã.

(*) Com informações da Funceme