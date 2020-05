Ara Ketu anuncia data da sua primeira live

Vai ter live do Ara Ketu sim! O cantor Dan Miranda, confirmou que irá realizar um show ao vivo através do canal da banda no YouTube.

A #LiveDoAraKetu será realizada no dia 7 de maio, às 18h30. O show promete passear por toda a história da banda através de uma ordem cronológica, até chegar nos hits recentes do Ara Ketu.

A ideia ganhou ainda mais força após diversos pedidos recebidos através das redes sociais.

“A gente vinha recebendo muitos pedidos dos fãs nas redes sociais. ‘Po, mas quando vai ter live do Ara?’, perguntavam. Aí, o amigo e talentoso humorista Yuri Marçal fez a convocação em suas redes e a galera pediu ainda mais”, conta Dan Miranda, vocalista do Ara Ketu.

A live será solidária e terá arrecadação de alimentos e produtos essenciais na prevenção do coronavírus, que serão doados para comunidades do Subúrbio Ferroviário de Salvador (BA), região onde nasceu o Ara Ketu.

A #LivedoAraKetu terá um repertório especial, contando os 40 anos de história da banda, e será numa quinta-feira, dia tradicional do Ensaio do Ara Ketu.