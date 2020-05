Arce registra elevação do atendimento durante período de pandemia

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), mais uma vez, comprova a eficácia do seu objetivo de se aproximar, ainda mais, do cidadão cearense. Conforme dados mensurados pela Ouvidoria, em relatório que envolve o número de demandas durante o período de quarentena, o Ente Regulador apresentou aumento de 4.048% (quatro mil e quarenta e oito por cento) na busca por informações, somando dados das áreas de saneamento básico, energia elétrica e transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Os números são relativos ao mês de abril deste ano, em comparação à média dos três primeiros meses de 2020. Conforme o presidente da Arce, Hélio Winston Leitão, esse aumento se traduz como “um reflexo da competência da Agência em lidar com serviços essenciais aos cidadãos”.

Saneamento

De acordo com o documento supracitado, em abril de 2020 o número de solicitações de informações referentes à área de saneamento básico apresentou aumento de 158%, totalizando 481 registros. Em janeiro, fevereiro e março, os números referentes a esse mesmo dado foram de, respectivamente, 189, 153 e 216 solicitações. Já o número de reclamações manteve-se na média, destacando-se como principais motivos durante a pandemia: falta de água ou baixa pressão, cobrança indevida, fuga/ extravasamento de esgoto em via pública, vazamento na ligação predial/ rede de água e pedido de ligação de água.

Energia Elétrica

No que se refere à área de energia, o aumento do número de solicitações de informações foi de 40%, totalizando 4.445 registros. Em janeiro, fevereiro e março, os números referentes a esse mesmo dado foram de, respectivamente, 3.523, 2.669 e 3.327 solicitações. Com relação ao número de reclamações, este apresentou redução de 10%, totalizando 1.055 registros, dos quais os principais motivos são: variação de consumo/ consumo elevado/ erro de Leitura, falta de energia, classificação de unidade Consumidora Residencial Baixa Renda, Cobrança Indevida e Alteração Cadastral (Titularidade/ Nome).

Transporte Intermunicipal

Por fim, a área de transporte foi a que apresentou o maior aumento no número de solicitações de informações, com uma elevação de 3.850% (três mil e oitocentos e cinquenta por cento), totalizando 231 registros. Em janeiro, fevereiro e março, os números referentes a esse mesmo dado foram de, respectivamente, 02, 02 e 15 registros. Já o número de reclamações, cujos principais motivos foram bilhetes de passagem e serviços de venda, apresentou uma baixa de 92%, em virtude Decreto Estadual nº 33.519, que interrompeu a operação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal no Estado.

Reconhecimento

“Para superarmos o atual momento que estamos enfrentando é necessário que se tenha união e comprometimento e essas duas qualidades podem ser claramente observadas na equipe de nossa Ouvidoria, que está de parabéns pelos excelentes números obtidos!”, enfatiza Winston. O arquivo do referido relatório sobre as demandas recebidas durante o período de enfrentamento ao novo Coronavírus pode ser acessado no site da Agência.