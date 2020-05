Áreas comuns do Aeroporto de Fortaleza passam por higienização; Mercado dos Peixes também recebe limpeza profunda

O Aeroporto de Fortaleza recebeu uma sanitização para reforçar as medidas de segurança e higiene do equipamento durante a pandemia. A operação foi realizada no Terminal dos Passageiros em parceria com o Exército Brasileiro, com a participação de cerca de 50 militares. A ação é para desinfectar áreas comuns com acesso aos passageiros, como o check-in, salas de embarque e desembarque, esteiras de bagagens, praça de alimentação e espaços utilizados por órgãos federais.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil as aeronaves mais modernas garantem a segurança do passageiro por meio de um filtro de ar chamado HEPA, que tem a capacidade de filtrar 99,7% das partículas do ar que circula nas cabines a cada três minutos.

Como forma de combate ao novo coronavírus, uma higienização profunda também é realizada no Mercado dos Peixes, no Mucuripe. O procedimento ocorre as segundas e quintas-feiras. A limpeza é feita com auxílio de um caminhão-pipa com capacidade para 40 mil litros de substâncias higienizantes, que são: água, sabão e cloro. Essas limpezas são realizadas nos espaços dos boxes, no estacionamento e nas lixeiras subterrâneas do Mercado com capacidade para até quatro mil litros de lixo.