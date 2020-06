Áreas de instabilidade deverão provocar chuvas passageiras no Ceará até esta segunda-feira

O Ceará deve começar esta semana ainda sob influência de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste, de acordo com análise das condições de tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Para esta segunda-feira (15), a tendência é de continuidade de precipitações passageiras na Jaguaribana e também na faixa litorânea – incluindo Fortaleza – entre madrugada e manhã. Ao longo do dia, as macrorregiões do Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns deverão apresentar registros.

(*)com informação da Funceme