Arraiá da Kátia Cilene: cantora faz show especial em ritmo de São João nesta quinta-feira

Para quem busca uma excelente programação de São João na internet, vai poder conferir o ‘Arraiá da Kátia Cilene’, que acontece nesta quinta-feira (02). O show será um especial de São João e será transmitido pelo Youtube, a partir das 19h.

O show tem o objetivo de proporcionar o entretenimento para as pessoas que estão em isolamento social.

“Esse momento será muito legal. Estou bem ansiosa, pois será um São João diferente, distante do nosso público. Porém, vou fazer o que amo, que é cantar e estou morrendo de saudades. Também vou poder colaborar com as famílias que precisam, que é o foco maior da live solidária”, explicou a cantora.

No repertório, Kátia cantará seus sucessos que eternizam sua voz, como por exemplo: “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Tatuagem” e vem trazer seus novos hits, como “Rainha da Vaquejada”, “Um Piseiro Arretado” e “Respeita a Vaqueirinha”, entre outras canções.

Além de muita música, o show online contará com doações, que poderão ser feitas através de QR CODE, apresentado na tela do YouTube. Além disso, também vão arrecadar doação alimentos, itens de higiene e de proteção para o combate a Covid-19. Todo o material e doações serão distribuídos integralmente para famílias e instituições filantrópicas.

Sobre Kátia Cilene

Com mais de 30 anos de carreira, sendo reconhecida como a Rainha da Vaquejada, devido ao seu carisma nos palcos, Kátia Cilene se destaca no mercado da valorização da mulher na vaquejada, sendo uma das grandes vozes femininas do gênero no Brasil.

Com a voz eternizada em canções que são hinos na banda Mastruz com Leite e em carreiro solo, a artista se consolida ainda mais no forró eletrônico, com novas roupagens e parcerias, trazendo novos hits, a exemplo de “Por Baixo Dos Panos” e “Me Entreguei”.