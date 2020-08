Artistas de Caucaia tem até o dia 7 de agosto para se cadastrar no Mapa Cultura

A Prefeitura de Caucaia, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, anunciou convocação para artistas, profissionais da cultura, instituições e coletivos culturais do município para realizarem cadastro junto ao Mapa Cultural do Ceará, que pode ser realizado por meio deste link.

O prazo encerra no dia 7 de agosto. A medida é obrigatória para participação da seleção que garantirá acesso dos artistas aos recursos da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. Os cadastros efetuados após essa data não serão válidos.

Entre os artistas que podem participar, estão contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira. “Este é um pré-requisito para receber o auxílio. Os espaços culturais também devem se cadastrar para serem contemplados com o subsídio para manutenção dos seus espaços”, comenta o titular da pasta da cultura de Caucaia, Paulo Guerra.

Com o intuito de colaborar no cadastro, a Secretaria está disponibilizando sua equipe técnica na sede do órgão, entre 9h e 12h de segunda à sexta-feira, localizada na Rua Juaci Sampaio Pontes, n 1732, Centro.

Por meio da Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Caucaia vai investir mais de R$ 2 milhões em ações de fomento à cultura no município. Os recursos são destinados para o pagamento de três parcelas de auxílio emergencial, no valor de R$ 600, a trabalhadores informais da cultura que não tenham recebido o auxílio geral.

O recurso também será utilizado para conceder subsídios e financiar a manutenção de empresas e de espaços artísticos e culturais impactados pela pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), além de incentivar a produção cultural local com a realização de cursos, editais para eventos e pagamento de prêmios.

Um comitê gestor com a participação do poder público e da sociedade civil está sendo criado para discutir as prioridades do investimento.

“Estamos em processo de sensibilização para a formação de um comitê onde tenha a representatividade da sociedade e do poder público e que venha a atender os interesses de todos os seguimentos culturais de Caucaia, incluindo indígenas e quilombolas”, finaliza o assessor técnico da secretaria de Cultura de Caucaia, Eugênio Oliveira.

SERVIÇO

Dúvidas sobre cadastro de artistas junto ao Mapa Cultural do Estado do Ceará

Telefones: (88) 99785-6847 / 3342-5720

E-mail: fco.eugeniocosta@gmail.com

Cadastro no Mapa Cultural do Estado do Ceará: https://mapacultural.secult.ce.gov.br/