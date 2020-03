Assembleia aprova em 1º turno, com 34 votos a favor, PEC que proíbe anistia a militares envolvidos em greve

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira, em primeiro turno, por 34 votos a favor e 4 contra, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece a proibição de anistia ou perdão para policiais militares envolvidos em atos de vandalismo, indisciplina administrativa ou greve. O deputado delegado Cavalcante (PSL) foi um dos parlamentares a encaminharem voto contrário à PEC. O placar teve ainda uma abstenção.

A votação foi antecedida de uma série de debates e pronunciamentos de parlamentares com defesa ou critica à proposta apresentada pelo Poder Executivo. O deputado Soldado Noélio (PROS) voltou a dizer que não é com perseguição que se pode buscar solução para a crise na Polícia Militar e condenou medidas que inibam a liberdade de manifestação e participação de policiais na vida política.

Integrante da base de apoio ao Palácio da Abolição, o deputado Osmar Baquit (PDT) contestou as palavras do Soldado Noélio, lembrou que, quem submeteu ao concurso público para ingressar na Polícia Militar, o fez consciente das regras estabelecidas, como, por exemplo, a vedação para fazer greve.

Baquit fez deferência ao jeito elegante do deputado Noélio se comportar e participar dos debates e foi cáustico com o deputado André Fernandes (PSL), a quem não nominou, mas, pela descrição, o chamou de fujão e de gatinho no plenário e valente nas redes sociais. O campeão de votos nas eleições de 2018, aliado do presidente Bolsonaro, é um dos opositores mais críticos à administração Camilo Santana nas redes sociais.

Refrigerante e pipoca

O deputado André Fernandes não apareceu na Comissão de Constituição e Justiça após pedir vistas à PEC, que trata da proibição de anistia a militares, nem no Plenário para votação, nesta terça-feira, da mudança no texto constitucional. O pedido de vistas, permitido no Regimento Interno da Assembleia, atrasou a votação da matéria em 48 horas, passando do último sábado para esta terça-feira.

Ao final do pronunciamento, Osmar Baquit disse que, quem foge ao debate, não tem o mínimo de credibilidade. ‘’Eu espero que, quem foge, esteja comendo pipoca e tomando refrigerante, como falaram aqui’’, ironizou Baquit, ao citar a última frase do deputado André Fernandes que, na sessão extraordinária, no último domingo, ao encerrar um pronunciamento, disse que estaria saindo para comer pipoca e tomar refrigerante.