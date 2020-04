Assembleia aprova prorrogação de contratos temporários por 12 meses

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou, nesta quarta-feira (29), em sessão remota com a presença de 40 deputados, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 03/2020, que prorroga os contratos temporários do Estado por 12 meses. Mensagem segue para sanção do governador Camilo Santana.

A medida vai abranger mais de 12.700 profissionais, como professores temporários, professores substitutos, socioeducadores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, agentes rurais e metroviários.

A PEC engloba contratos da Secretaria da Educação do Estado (SEDUC / CPTD), da Superintendência do Sistema de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (Seas), da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), Universidade Regional do Cariri (Urca) e Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Uva).

As vigências dos contratos individuais com os temporários são controladas por cada órgão/ entidade.