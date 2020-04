Assembleia Legislativa abre inscrições para concurso público

As inscrições virtuais para o concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará para provimento de 100 vagas começam nesta quarta-feira (1º). O certame destina 30 vagas para nível médio (técnico legislativo) e 70 para nível superior (analista legislativo), distribuídas em 16 áreas profissionais.

As inscrições virtuais se encerram no dia 30 deste mês. Os vencimentos básicos correspondem a R$ 4.455,29 para nível superior e R$ 2.224,90 para nível técnico. Para todos os cargos se estabelece a jornada de trabalho de 30 horas semanais. O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Segundo o edital , as inscrições no concurso ocorrerão durante o mês de abril somente pela internet, por meio do endereço eletrônico da Cebraspe .

A taxa de inscrição será de R$ 120,00 para nível superior e de R$ 80,00 para nível médio. O pagamento deverá ser efetuado até 25 de maio, por meio dos aplicativos de qualquer banco. O candidato tem que imprimir o documento que comprova o efetivo pagamento por uma questão de segurança. A previsão é que no dia 22 de junho seja disponibilizada a consulta aos locais e aos horários de realização das provas, tanto no site da Cebraspe quanto no Diário Oficial do Estado.

*(Com informações da Assembleia Legislativa do Ceará)