Assembleia Legislativa: Audiência discute linha de crédito do BNB para setor de transporte

Uma audiência pública virtual da Assembleia Legislativa, que ocorrerá nesta sexta-feira (02), irá tratar da criação de uma linha de crédito do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para os trabalhadores que compõem o sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na categoria complementar, trabalhadores do sistema de transporte de fretamento e turismo, mototaxitistas e taxistas.



Um dos autores do requerimento, deputado estadual Acrísio Sena (PT), juntamente com os deputados Nezinho Farias e Nizo Costa, que integram a Comissão de Transportes da Casa, explica que a pandemia estagnou o setor, que precisa de apoio para reativar os serviços.