Assembleia Legislativa debate proposta de renda básica para população mais carente

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza nesta quarta-feira audiência pública virtual para debater propostas de políticas de renda básica no Estado.

A discussão foi solicitada pelo deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, que vê necessário do tema por conta da pandemia que afetou diretamente a renda de várias famílias, principalmente as mais carentes.

O deputado defende que a garantia de uma renda básica, além de auxiliar os mais necessitados, também traria retorno ao Estado através do consumo, auxiliando o comércio, indústria e o setor de serviços, gerando a captação de impostos.

Além de membros de movimentos sociais, participam da audiência virtual o vereador por São Paulo pelo PT, Eduardo Suplicy; o professor do programa de Estudos Latino-Americanos de Princeton, Marcelo Medeiros; a professora da Universidade John Hopkins, Mônica de Bolle; assim como representantes do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

O debate terá transmissão pela TV Assembleia e FM Assembleia a partir das 15h.