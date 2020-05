Assembleia Legislativa lança relatório “Cada Vida Importa”

A Assembleia Legislativa lança, nesta segunda-feira (11), às 16h, o relatório semestral Cada Vida Importa, produção do Comitê de Prevenção e Combate à Violência, do Poder Legislativo. O lançamento acontece em um debate virtual transmitido pelos veículos e redes sociais da AL e do Comitê e conta com participação de pesquisadores, parlamentares. A abertura será realizada pelo presidente da AL, deputado José Sarto (PDT).

O relatório apresenta resultados de pesquisa sobre os serviços públicos de assistência social e saúde de Fortaleza, realizada entre o segundo semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019 em todas as unidades de assistência, de atenção à saúde mental e dos postos de saúde.

O debate de lançamento abordará os impactos da redução de investimentos na área da assistência social e o impacto em tempos de pandemia. Participam do encontro virtual Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica (Cecon/Unicamp); Andrea Esmeraldo, conselheira da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologi; o sociólogo Thiago de Holanda, membro do Comitê e o deputado Renato Roseno (Psol), relator do Comitê.

Os internautas podem participar do debate com perguntas e comentários em tempo real na página da AL no Facebook .

O relatório que será lançado durante o debate foi realizado pelo Comitê da AL e o Observatório da Criança e do Adolescente – Instituto OCA e identificou entre outras questões, déficit de serviços oferecidos à população na área da assistência social, assim como precarização das condições e relações de trabalho nas unidades de atendimento à população.

*Com informações da Assembleia Legislativa