Assembleia Legislativa: Projeto sugere campanha de estímulo ao consumo de produtos do Estado

Empresas prejudicadas em razão da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, poderão ser beneficiados com suporte da campanha institucional Ceará de Mãos Dadas.

“Considerando a importância e relevância das empresas para a economia cearense, é necessário que o Estado conscientize os consumidores cearenses de que unidos sairemos da crise econômica causada pela Covid-19”, justifica a deputada Fernanda Pessoa (PSDB), autora da proposta.

Em tramitação na Casa, o projeto de indicação 99/20, de autoria da parlamentar, sugere que a veiculação, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja por meio de todos os jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, com alcance no Estado. Antes da imagem vinculada na propaganda, as empresas vão ser comunicadas, permitindo ou não a utilização das imagens.

Na proposta, a parlamentar afirma que a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, vem assolando não só os consumidores, mas também os produtores cearenses.

“É importante que se adquira os produtos industrializados por empresas cearenses, além de conscientizar os cearenses a consumir os produtos de indústrias”, defende. A deputada lembra ainda que a medida pode contribuir para a redução do desemprego, e evitar o fechamento de fábricas e estabelecimentos.

Por se tratar de sugestão, cabe ao Governo se acatar enviar o projeto em forma de mensagem para a apreciação da Casa.

(*)com informação da AL