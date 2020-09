Assembleia Legislativa realiza reuniões de comissões para apreciação de projetos nesta quarta-feira

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realiza, nesta quarta-feira (2), reuniões remotas de comissões técnicas da Casa para apreciação de projetos.

Cinco proposições de parlamentares constam na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). As matérias aprovadas seguem para análise das comissões temáticas.

O projeto nº 633/19 , do deputado David Durand (REP), cria o Dia Estadual do Protetor de Animais.

A proposição nº 11/20 , de autoria do deputado Walter Cavalcante (MDB), denomina a areninha do bairro Vila Velha, em Fortaleza, de Alderi Duarte Belo.

O projeto nº 183/20 , do deputado Audic Mota (PSB), institui a Rota do Café no Maciço de Baturité como Circuito Turístico no Estado do Ceará.

A proposição 215/20 , de autoria da deputada Dra. Silvana (PL), institui o Dia do Missionário Cristão, a ser comemorado no mês de setembro no estado do Ceará.

O projeto nº 219/20 , do deputado Acrísio Sena (PT), altera a Lei nº 12.813, atualizando a redação e instituindo o Dia Estadual do Agente Penitenciário, a ser celebrado em 3 de agosto.

(*)com informação da AL