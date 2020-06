Assembleia Legislativa realiza sessão remota para apresentação de relatório fiscal do 1º quadrimestre

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza, nesta quinta-feira (04), sessão extraordinária do Sistema de Deliberação Remota para apresentação do Relatório de Gestão Fiscal do Ceará no primeiro quadrimestre de 2020.

O relatório será apresentado pela titular da Secretaria da Fazenda do Estado, Fernanda Pacobahyba, que também vai detalhar os impactos da pandemia da Covid-19 no Tesouro Estadual.

A secretária vai expor as metas estabelecidas para o primeiro quadrimestre de 2020, que compreende os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. A apresentação do relatório cumpre exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.