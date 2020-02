Assembleia Legislativa vota, neste sábado, mensagem do executivo sobre reestruturação dos militares

A Assembleia Legislativa do Ceará vota, na manhã deste sábado, às 9h, a mensagem do executivo que trata da reestruturação salarial dos policiais militares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), convocou uma reunião extraordinária da Mesa Diretora do Legislativo para debater o assunto.

Os parlamentares cearenses estão sendo convocados para participar da reunião. Na noite de hoje (28), o governador do Ceará, Camilo Santana, apresentou uma Proposta de Emenda à Constituição Estadual (PEC) que proíbe a anistia de policiais amotinados no estado.

