Assinado contrato para construção de 200 cisternas de placa e 93 cisternas escolares

O secretário do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz, assinou, na última sexta-feira (14), a contratação de quatro entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela implantação de tecnologias sociais em sete municípios cearenses. O convênio firmado entre o Governo do Ceará e o Ministério da Cidadania, no valor de R$ 1.956.464,79, garante a implantação de 200 cisternas de placa e 93 cisternas escolares nos municípios de Boa Viagem, Canindé, Caririaçu, Catunda, Jaguaretama, Santa Quitéria e Tururu

“A reabertura gradual e responsável da economia caminha junto à ampliação da cidadania e da segurança hídrica para as famílias do campo”, comemorou o secretário De Assis Diniz. O valor de R$ 1,95 milhão representa uma parcela dos R$ 27 milhões assegurados junto ao ministério por meio do aditivo ao convênio 041/2017. Os centros de Apoio ao Desenvolvimento Social e Comunitário (Cadesc) e de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (ONG Cactus), e os institutos Flor do Piqui e Vida Melhor (IVM) foram os vencedores do Edital 05/2020.

“Com a implantação das cisternas, temos condições de fazer com que o homem e a mulher do campo tenham acesso à água e possam evitar diversas doenças, como a diarreia, ou mesmo a contaminação por micro-organismos”, descreveu o impacto na zona rural. “Quando executamos esta política pública, também observamos impactos sociais e econômicos, com ocupação e renda para mestres de obras, pedreiros e ajudantes, e a movimentação da economia no interior do Estado, com a aquisição de vários itens dos comércios locais”, acrescentou De Assis Diniz.

“A todos catundenses e quiterienses, informamos que acabamos de assinar o contrato para construção de nove cisternas escolares em Catunda e 29 no município de Santa Quitéria. É uma satisfação muito grande para nós, da ONG Cactus, podermos contribuir com a consolidação do acesso à água e contribuirmos com uma melhor qualidade do ensino público”, descreveu Homero Novaes ao agradecer o governador Camilo Santana e o secretário De Assis Diniz.